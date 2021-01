Criticada por Bolsonaro, CoronaVac é esperança para vacinação imediata

O episódio gerou polêmica entre os governadores polarizando ainda mais a guerra política (foto: AFP / NELSON ALMEIDA e AFP / EVARISTO SA) Instituto Butantan, de São Paulo, trocar "agulhadas" com o governador João Doria e ver frustrada a chegada imediata das unidades da Oxford/AstraZeneca, importadas da Índia, o presidente Jair Bolsonaro recorre agora a SP para dar início à vacinação prometida para a próxima semana. Um dito popular ilustra bem o cenário de expectativa quanto ao início da vacinação contra a COVID-19 no país: língua fala, língua paga. Pois depois de desfazer tanto do imunizante Coronavac, produzido pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o, de São Paulo, trocar "agulhadas" com o governadore ver frustrada a chegada imediata das unidades da, importadas da Índia, o presidenterecorre agora a SP para dar início à vacinação prometida para a próxima semana.





Em ofício, o Ministério da Saúde solicitou ao Butantan a entrega imediata de todo estoque de 6 milhões de doses da Coronavac existentes no estado.





Não é de hoje, em 10 meses de pandemia do novo coronavírus, que Bolsonaro e Doria se desentendem sobre a vacina, levando a crise sanitária para o plano político e causando mais tensão no país, onde se registram mais de 200 mil mortes.





Em 11 de junho, Doria se antecipou e assinou acordo com a Sinovac para produção do imunizante. Não bastou muito, e o presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, e outros aliados de Bolsonaro, fizeram um apelo para ninguém tomar a vacina. Mais lenha na fogueira, enquanto as incertezas dominavam o Brasil e as famílias choravam a perda de pais, irmãos, filhos e demais entes queridos.









No mês seguinte, o ministro da Saúde anunciou a compra do imunizante chinês. Menos de 24 horas depois, a aquisição foi desautorizada pelo presidente em live via Instagram. O episódio gerou polêmica entre os governadores polarizando ainda mais a guerra política.





E tem mais: No início de dezembro, o governo federal divulgou sua estratégia para a vacinação dos brasileiros, excluindo a CoronaVac, o que incentivou o governo paulista a dar uma resposta imediata. Isso foi a deixa para Doria dar o troco, oficializando o programa de vacinação estadual sem apoio do governo federal.





Agora, com o atraso na remessa do imunizante que vem da Índia, o clima é de ansiedade nas capitais e interior, onde a capacidade de leitos nos hospitais se esgota rapidamente e o eco dos embates políticos causa mais dor do que promessa de salvação.