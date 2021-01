Doria promete distribuir 2 milhões de doses da CoronaVac por semana em SP

João Doria (PSDB) (foto: Agência SP/Reprodução) governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (11/1) que a operação logística montada no estado tem a capacidade de distribuir por semana até 2 milhões de doses da vacina contra COVID-19 CoronaVac, da farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. O governo estadual reafirmou a intenção de dar início à imunização no dia 25 deste mês, ainda que a vacina ainda não tenha sido aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). anunciou nesta segunda-feira (11/1) que a operação logística montada no estado tem a capacidade de distribuir por semana atéda vacina contra, da farmacêutica chinesaem parceria com oO governo estadual reafirmou a intenção de dar início à imunização no dia 25 deste mês, ainda que a vacina ainda não tenha sido aprovada pela









As vacinas sairão do Instituto Butantan para um centro de logística, depois serão levadas para 200 municípios com mais de 30 mil habitantes e para 25 centros de distribuição no estado. Segundo o secretário executivo da Secretaria de Saúde de SP, Eduardo Ribeiro, a distribuição das vacinas se dará por meio de caminhões refrigerados que percorrerão 70 rotas por semana no estado. Cada um dos deslocamentos será monitorado em relação à temperatura.





Apesar de o governo de SP manter a data de imunização no estado e falar em capacidade de distribuição de 2 milhões de doses por semana, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse na semana passada, e tem repetido, que todas as vacinas do Butantan são do governo federal."A totalidade das vacinas produzidas pelo laboratório paulista serão adquiridas pelo governo federal e incorporadas ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19", disse.



Celeridade

Nesta segunda, em coletiva de imprensa, o governador de SP, João Doria (PSDB), voltou a pedir celeridade à Anvisa na análise das informações. “Respeito pela ciência, pelos estudos, pela Anvisa, mas respeito, sobretudo, pela vida. Não podemos nos esquecer de que o Brasil está perdendo mil vidas todos os dias. O senso de urgência, amparado pela ciência, deve prevalecer. Não é razoável que processos burocráticos, ainda que em nome da ciência, se sobreponham à vida”, afirmou.





O governador também voltou a criticar a falta de planejamento do governo federal em relação ao Programa Nacional de Imunização (PNI) contra a covid-19. “Aqui, nós planejamos com antecedência, ouvindo a ciência e a medicina. (...) Vocês vão conhecer hoje, aqui, mais detalhes sobre o programa estadual de imunização de São Paulo, que está mantido, até porque não conhecemos todos os detalhes do Programa Nacional de Imunização”, disse.





A Anvisa informou, no último fim de semana, que ainda faltavam dados necessários à avaliação da Coronavac e que havia solicitado mais documentos técnicos ao Butantan. Já estão em solo brasileiro 10,8 milhões de doses da CoronaVac, aguardando autorização da Anvisa.