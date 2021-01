Foto de Maju Coutinho sem máscara na praia é de maio de 2019

Uma foto em que a jornalista Maria Júlia Coutinho passeia em uma praia sem usar máscara foi compartilhada milhares de vezes em redes sociais ao menos desde o final de 2020. “‘Fique em casa’, ‘use máscara’, ‘isolamento social’, né Maju?”, questionaram usuários, criticando a apresentadora da Rede Globo por aparentemente não estar cumprindo as medidas de prevenção contra o novo coronavírus. A imagem viralizada é, contudo, de maio de 2019, meses antes da detecção da doença.

Captura de tela feita em 4 de janeiro de 2021 de uma publicação no Facebook

“Maju e o namorado flagrados na praia sem máscara e sem distanciamento social. ‘Fique em casa vc, eu vou passear na orla sem máscara’”, diz uma das publicações , compartilhadas mais de 18 mil vezes no Facebook ( 1 3 ), Instagram ( 1 3 ) e Twitter ( 1 3 ) desde 31 de dezembro de 2020.Na imagem, a jornalista - que frequentemente defende as medidas de isolamento para conter a pandemia de covid-19 -, caminha na orla de uma praia ao lado de seu, Agostinho Paulo Moura, e de outras pessoas. Nenhuma delas usa máscara.Uma busca por palavras-chave no Google demonstra, contudo, que a foto é anterior à detecção do novo coronavírus e, portanto, ao início dado uso de máscaras e do distanciamento social em todo o mundo.A pesquisa pelos termos “Maju + marido + praia” leva a uma reportagem publicada em 26 de maio de 2019 pela revista Quem, intitulada: “Maju Coutinho caminha com marido por orla do Leblon”. A matéria é ilustrada por diversas imagens, inclusive a agora viralizada.No texto, as fotos são creditadas ao fotógrafo JC Pereira da agência AgNews. De fato, a agênciauma imagem deste mesmo passeio em sua conta no Instagram, também em 26 de maio de 2019.As primeiras notícias sobre a detecção do novo coronavírus na China surgiram, por sua vez, apenas em dezembro do mesmo ano. Já ocaso no Brasil foi confirmado em 26 de fevereiro de 2020, oito meses após o passeio de Maju Coutinho em uma praia.No Rio de Janeiro, onde foram feitas as fotos da jornalista, o uso de máscaras em ambientes públicos passou a ser obrigatório em junho de 2020. Em nível nacional, a determinação ocorreu um mês depois O conteúdo circula no momento em que um aumento no número de casos tem forçado governos, no Brasil e no mundo , a endurecer as medidas de restrição para conter a propagação da doença.Esta alegação também foi checada pelos sites Estadão Verifica Em resumo, é falso que a imagem compartilhada nas redes mostre a jornalista Maju Coutinho passeando na praia sem máscara durante ade covid-19. A foto foi feita em maio de 2019, meses antes da detecção da doença.