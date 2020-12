Homem morre depois de ser atingido por rampa de carreta de transporte

A via foi interditada durante o socorro (foto: Divulgação/CBMDF) acidente de trabalho com morte na DF 463, via principal de São Sebastião. Segundo informações do órgão, o motorista de um caminhão foi atingido por uma das rampas do veículo. Na manhã desta quarta-feira (30/12), às 6h07, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) registrou umde trabalho com morte na DF 463, via principal de São Sebastião. Segundo informações do órgão, o motorista de um caminhão foi atingido por uma das rampas do veículo.









De acordo com os bombeiros, a equipe já encontrou o motorista em óbito, com trauma no crânio. Segundo o órgão, uma faixa da via foi interditada durante o socorro. A cena permaneceu aos cuidados da Polícia Civil do DF (PCDF), que deu prosseguimento ao óbito.