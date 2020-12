Festa clandestina: polícia prende um dos envolvidos em tiroteio; veja vídeo

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 33ª DP, cumpriu o mandado de prisão preventiva de um dos homens filmadospara o alto durante festa clandestina no Conjunto H da Quadra 204 de Santa Maria. A prisão aconteceu na tarde da última terça-feira (29/12), às 17h.

A filmagem do caso, quena sexta-feira passada (25/12), mostra o momento em que três homens disparam tiros para o alto em meio a dezenas de pessoas. Dois autores dos disparos foram identificados e um ainda está foragido. A polícia divulgou as filmagens para que a sociedade ajude com denúncias anônimas. Quem tiver qualquer informação sobre os homens pode denunciarpelo 197.