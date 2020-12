Amazonas fecha serviços não essenciais a partir deste sábado (26/12)

UTI do Hospital Gilberto Novaes, em Manaus: Amazonas tem mais de 5,1 mil mortes provocadas pela COVID-19 (foto: MICHAEL DANTAS/AFP) o coronavírus provocou o fechamento dos serviços não essenciais em mais uma unidade da Federação. Entrou em vigor às 6h deste sábado (26/12), o decreto do governador do Amazonas, Wilson Lima, que determina que shoppings, flutuantes, bares e estabelecimentos do comércio não essencial não poderão funcionar pelo período de 15 dias.



13:48 - 26/12/2020 COVID-19: Manaus enfrenta protesto após fechamento do comércio academias, mercados, feiras, cartórios e oficinas mecânicas terão o funcionamento permitido. O novo avanço dos casos do novprovocou odos serviçosem mais uma unidade da Federação. Entrou em vigor às 6h deste sábado (26/12), odo governador do Amazonas, Wilson Lima, que determina que shoppings, flutuantes, bares e estabelecimentos do comércio não essencial não poderão funcionar peloEstão proibidas também reuniões comemorativas, inclusive na noite de réveillon, em espaços públicos, clubes e condomínios. O decreto, no entanto, abre uma exceção em algumas atividades:, mercados, feiras, cartórios e oficinas mecânicas terão o funcionamento permitido.



A Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) entrou na Justiça para pedir que os shoppings continuassem abertos ao público durante o período, com medidas restritivas, mas o pedido acabou pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).





Um dos primeiros estados a sofrer colapso no sistema de saúde, logo no início da pandemia, o Amazonas tem mais de 5,1 mil mortes provocadas pela doença, com mais de 195 mil casos confirmados.



Não podem abrir:





- Estabelecimentos comerciais e serviços não essenciais e destinados à recreação e lazer;

- Espaços públicos em geral (exceto para práticas esportivas individuais);

- Boates, casas de shows, flutuantes, casas de eventos e de recepções, salões de festas, parques de diversão, circos e similares;

- Bares;

- Shoppings (exceto como pontos de coleta de compras eletrônicas em seus estacionamentos, em formato de guichês);

- Feiras e exposições de artesanato.