COVID-19: Anvisa publica certificação para uso emergencial da CoronaVac

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press) Anvisa) publicou a certificação de Boas Práticas de Fabricação da empresa chinesa produtora da vacina CoronaVac. O A Agência Nacional de Vigilância Sanitária () publicou a certificação de Boas Práticas de Fabricação da empresa chinesa produtora da vacina CoronaVac. O certificado foi emitido após a equipe técnica da Anvisa ter ido à China inspecionar a fábrica do imunizante . A conclusão da avaliação técnica das informações complementares enviadas pela empresa Sinovac e pelo Instituto Butantan aconteceu no último fim de semana e a divulgação do certificado ocorreu nesta segunda-feira (21/12).





fabricar o insumo farmacêutico ativo biológico e para a linha de produtos estéreis. A inspeção da fábrica na China pela equipe da Anvisa foi finalizada na primeira sexta-feira deste mês (4). O plano de ação, por sua vez, foi enviado à Anvisa pelo Instituto Butantan na última quinta-feira (16). Por último, a avaliação técnica da equipe inspetora e a revisão por parecer técnico foram realizados e concluídos pela agência sanitária neste domingo (20). Com isso, a publicação sobre a certificação foi antecipada em cerca de 10 dias em relação à previsão inicial. Assim, a empresa está autorizada ao insumo farmacêutico ativo biológico e para a linha de produtos estéreis. A inspeção da fábrica napela equipe da Anvisa foi finalizada na primeira sexta-feira deste mês (4). O plano de ação, por sua vez, foi enviado à Anvisa pelo Instituto Butantan na última quinta-feira (16). Por último, a avaliação técnica da equipe inspetora e a revisão por parecer técnico foram realizados e concluídos pela agência sanitária neste domingo (20). Com isso, a publicação sobre a certificação foi antecipada em cerca de 10 dias em relação à previsão inicial.









Pré-requisito

A publicação do certificado é um pré-requisito para que o processo de registro da CoronaVac e um eventual pedido de autorização de uso emergencial seja apresentado à Anvisa. A agência destacou que este processo “também faz parte dos esforços contínuos da Agência para disponibilizar vacinas para a população com qualidade, segurança e eficácia no menor tempo possível”.



*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro