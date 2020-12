Veja o que os brasileiros mais pesquisaram no Google em 2020

Mais do que nunca o mundo virtual esteve presente em nossas vidas (foto: Pixabay/Divulgação) 2020 tem sido extremamente desafiador para todos. Tivemos que reaprender a conviver em sociedade, máscaras de proteção, passar meses inteiros de pijama dentro de casa, fazer chamadas de vídeo para matar a saudade, lavar as mãos e usar álcool em gel com muita frequência. O ano detem sido extremamente desafiador para todos. Tivemos que reaprender a conviver em sociedade, manter o isolamento social , usar, passar meses inteiros de pijama dentro de casa, fazer chamadas de vídeo para matar a saudade, lavar as mãos e usar álcool em gel com muita frequência.

A crise sanitária aprofundava a econômica, e vice-versa, enquanto brasileiros desesperados formavam filas em busca do auxílio emergencial . Escolas fechadas, hospitais lotados, e milhares de mortos. Ao longo de tantos meses com esse cenário desolador, a internet foi um refúgio. Essencial para trabalhar, estudar, conversar e se distrair, mais do que nunca o mundo virtual esteve presente em nossas vidas.

Mas quais foram os temas mais pesquisados pelos brasileiros? O Google disponibilizou algumas informações sobre as principais buscas do ano, os acontecimentos, as perguntas feitas pela população ao longo de 2020. Vamos ver?