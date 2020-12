Condenado pela morte da mineira Ângela Diniz, Doca Street morre aos 86 anos

Doca Street alegou legítima defesa em seu julgamento pelo assassinato de Ângela Diniz (foto: Arquivo Estado de Minas)



Conhecido por ter assassinado a mineira Ângela Diniz em 1976, com quatro tiros no rosto, o ex-playboy Raul Fernando do Amaral Street, o Doca Street, morreu nesta sexta-feira (18/12) aos 86 anos, no Rio. A causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória. Ele deixa três filhos, 10 netos e uma bisneta





Doca e Ângela tiveram uma discussão em 30 de dezembro de 1976, e o ex-playboy saiu de casa. Quando voltou, matou a namorada usando uma pistola. Depois dos disparos, ele fugiu, permanecendo semanas foragido. Mas depois se entregou à Justiça.





No julgamento, em 1979, ele foi defendido pelo advogado Evandro Lins e Silva. No processo, alegou que havia sido vítima de Ângela Diniz e que agira em legítima defesa.



Foi condenado, por cinco votos a dois, a 18 meses de prisão pelo crime, mais seis meses por ter fugido da Justiça. Por já ter cumprido sete meses (um terço da pena), Doca foi liberado e pôde sair livre do tribunal.