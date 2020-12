Eleito vereador em Niterói, irmão de Boechat morre de COVID-19

Carlos Boechat era engenheiro e foi administrador regional da Região Oceânica. (foto: Arquivo pessoal) eleito em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Carlos Boechat (PDT) morreu neste sábado (12/12) vítima da COVID-19. O político tinha 70 anos e estava internado desde 19 de novembro. Vereadorem Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Carlos Boechat (PDT) morreu neste sábado (12/12) vítima da COVID-19. O político tinha 70 anos e estavadesde 19 de novembro.









O irmão dele, Alexandre Boechat, lamentou a morte nas redes sociais. ''Cumpre informar que meu amado irmão, Carlos Roberto Boechat, acaba de perder a guerra contra a COVID. Cuidem-se'', afirmou.





O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), também usou as redes sociais para lamentar a morte do companheiro de partido.





''O querido e leal amigo, vereador eleito do PDT, Carlos Boechat, niteroiense apaixonado por nossa cidade, engenheiro que trabalhou tanto ao meu lado para tirar o túnel Charitas-Cafuba do papel, lutou bravamente contra o COVID-19, mas infelizmente faleceu ainda há pouco. Uma dor e tristeza imensas no coração pela partida desse amigo incansável, íntegro, que transmitia sempre energias positivas a todos! Que Deus o acolha no reencontro com seu irmão e conforte os corações de sua esposa Patrícia, filhos, netos, Dona Mercedes e amigos. Boechat presente!'', escreveu.