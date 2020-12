Estado do Rio tem 3.489 novos casos de covid-19 diagnosticados em 24h

O Estado do Rio de Janeiro registrou 3.489 novos diagnósticos de covid-19 nas últimas 24 horas. Foram registrados 88 novos óbitos pela doença. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES), desde o início da pandemia, 23.718 pessoas morreram de covid-19 no Estado. Outras 446 mortes estão sendo investigadas. Em todo o Estado, 388.431 pacientes já foram diagnosticados com o covid-19. O maior contingente de infectados está na capital, com 151.210 casos confirmados.



Os dez municípios com mais vítimas de covid são Rio (13.918), São Gonçalo (908), Duque de Caxias (874), Nova Iguaçu (801), Niterói (634), São João de Meriti (553), Campos dos Goytacazes (499), Belford Roxo (361), Petrópolis (302) e Magé (283). A SES informa que os 88 óbitos registrados neste sábado não aconteceram todos hoje.