Saiba o que os brasileiros mais pesquisaram em 2020

Coronavírus, Eleições, como fazer pão caseiro estão entre os assuntos mais pesquisados em 2020, pelos brasileiros (foto: Pixabay/Divulgação) 2020 foi um período de grandes desafios e exigiu resiliência das pessoas. Uma pandemia global afetou a vida e a rotina de toda a população mundial. Muita gente teve que procurar maneiras de se reinventar, se conectar com amigos e familiares, apoiar quem precisava de ajuda, incluindo, profissionais de saúde e trabalhadores que estavam na linha de frente no combate à pandemia. O ano defoi um período de grandese exigiu resiliência das pessoas. Umaglobal afetou a vida e a rotina de toda a população mundial. Muita gente teve que procurar maneiras de sese conectar com amigos e familiares, apoiar quem precisava de ajuda, incluindo, profissionais de saúde e trabalhadores que estavam na linha de frente no combate à pandemia.









O assunto mais pesquisado, tanto no Brasil quanto no mundo, foi o coronavírus. Mas, a expressão 'lockdown' e o seu significado também lideram o ranking de buscas. Outras perguntas frequentes foram: 'o que é pandemia?' e 'o que é quarentena?'. O brasileiro procurou, ainda, informações sobre o cadastro único e o auxílio emergencial para compreender mais sobre eles e encontrar formas de sobreviver financeiramente durante os meses de isolamento social.

Outras buscas e nova realidade

Passando mais tempo em casa, os brasileiros também procuraram por novos hábitos: fazer exercícios, fotos, brincadeiras e sua própria horta. Há ainda quem demonstrou interesse em aprender novas habilidades, como tocar violão e novas línguas, entre elas o italiano e o coreano, graças ao sucesso que as bandas k-pop fazem por aqui.





Na categoria 'Como fazer', as questões 'como fazer máscara de tecido' e 'como fazer tie-dye?' - o hit fashion do ano - aparecem entre as perguntas mais populares. O interesse por receitas também nunca foi tão alto quanto na quarentena. O pão caseiro, suas variedades - pão doce e recheado - além do brigadeiro de colher e do bolo de cenoura foram sucesso absoluto entre os que se aventuraram na cozinha.





Embora os temas relacionados à pandemia tenham dominado as consultas ao buscador em 2020, o brasileiro também se manteve antenado a outros acontecimentos. As eleições municipais, a corrida presidencial nos Estados Unidos, a explosão no porto de Beirute, a nuvem de gafanhotos e a morte de George Floyd, que desencadeou o movimento 'Vidas Negras Importam' estão entre os assuntos mais procurados.

Esporte e diversão

Além disso, este ano foi marcante para a área esportiva, com o cancelamento de grandes eventos, como as Olimpíadas de Tóquio. Os tradicionais campeonatos locais e internacionais de futebol dividiram espaço com outras ligas esportivas, como Roland Garros e a NBA. Houve crescimento da procura por elas e a liga de basquete norte-americana chegou, inclusive, a figurar entre os assuntos mais quentes de 2020. Perdas de lendas do esporte, como Diego Maradona e Kobe Bryant, também marcaram o ano.





Os brasileiros também procuraram por diversão. Um dos hits do ano, os games ganharam lista própria, liderada por Among Us, Valorant e The Last of Us 2. No universo da TV, estiveram em alta as reprises de novelas como Fina Estampa, Totalmente Demais e Avenida Brasil.





'Quem matou Max?', um dos personagens de maior sucesso desta última novela, foi a pergunta que mais cresceu nas buscas. A liderança desta categoria, porém, ficou com o BBB 2020. O reality show figura ainda na lista global, como o segundo programa de TV mais popular no Google em 2020.





Diante desse sucesso, os ex-participantes desta edição do BBB também aparecem no ranking das personalidades que mais bombaram no ano: Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Babu entraram na lista logo depois de nomes como Donald Trump, Luiz Henrique Mandetta, Joe Biden e Sérgio Moro. Durante a sua participação no programa, Manu Gavassi chamou a atenção para o conceito de 'sororidade', fato que ajudou a alavancar as buscas pelo termo. 'O que é sororidade?' se tornou uma das principais perguntas de 2020.





Confira as categorias da pesquisa do ano de 2020, no Google Trends:





Buscas do ano

1- Coronavírus

2- Auxílio emergencial

3- Eleições 2020

4- Eleições EUA

5- BBB 2020





O que é

1- O que é lockdown?

2- O que é quarentena?

3- O que é pandemia?

4- O que é cadastro único?

5- O que é coronavírus?





Personalidades

1- Donald Trump

2- Luiz Henrique Mandetta

3- Joe Biden

4- Sergio Moro

5- Kim Jong Un

Acontecimentos

1- Coronavírus

2- Eleições 2020

3- Eleições EUA

4- Caso Mariana Ferrer

5- Nota de 200 reais





Aprender

1- a tocar violão

2- a desenhar

3- espanhol

4- italiano

5- coreano





Campeonatos/Ligas esportivas

1- Copa do Brasil

2- Brasileirão

3- NBA

4- Campeonato Paulista

5- Champions League





Como fazer

1- Como fazer máscara de tecido?

2- Como fazer álcool gel?

3- Como fazer o cadastro único?

4- Como fazer avatar no Facebook?

5- Como fazer o cadastro do auxílio emergencial?





Em casa

1- Exercícios para fazer em casa

2- Como fazer máscara em casa?

3- Fotos em casa

4- Horta em casa

5- Academia em casa





Filmes

1- Pantera Negra

2- 365 dias

3- Milagre na Cela 7

4- Parasita

5- Frozen 2





Games

1- Among Us

2- Valorant

3- Fall Guys

4- Genshin Impact

5- The Last of Us 2





Mortes

1- Diego Maradona

2- Tom Veiga

3- Kobe Bryant

4- Naya Rivera

5- Flávio Migliacci





Perguntas

1- Quem matou Max?

2- Quem sai do BBB?

3- Quem ganhou o BBB?

4- Quem ganhou as eleições nos Estados Unidos?

5- Como justificar o voto?





Receitas

1- Pão caseiro

2- Brigadeiro de colher

3- Bolo de cenoura

4- Pão doce

5- Pão recheado





Séries

1- The Witcher

2- Cobra Kai

3- Anne with E

4- Manifest

5- Elite





TV

1- BBB 2020

2- CNN Brasil

3- A Fazenda 2

4- Bom Sucesso

5- Amor de mãe

*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra