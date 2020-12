Idoso teve o crânio afundado após ser espancado no Distrito Federal

Homem espanca idoso com pedaço de madeira no Incra 9 (foto: Divulgação / PMDF)

Um homem foi preso na madrugada desta segunda-feira (07/12) por suspeita ter espancado um idoso de 62 anos com um pedaço de madeira. A vítima foi encontrada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) sangrando e comno. Os policiais acionaram a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para prestar os primeiros socorros. O caso aconteceu no Incra 9, em Ceilândia.