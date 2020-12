Menina de cinco anos morre depois de ser picada duas vezes por escorpião

(foto: Gustavo Moreno/CB/D.A Press) socorrida e levada para o Hospital Municipal Adelmário Pinheiro. Depois, foi transferida para o Hospital de Base em Vitória da Conquista, mas não resistiu. Uma criança de cinco anos morreu após ser picada por um escorpião, na zona rural de Tremedal, no sudoeste da Bahia. A menina Bianca Oliveira Silva chegou a sere levada para o Hospital Municipal Adelmário Pinheiro. Depois, foi transferida para o Hospital de Base em Vitória da Conquista, mas não resistiu.









"A criança dormia numa cama no mesmo quarto que os pais. Na hora de dormir, ela começou a reclamar que estava com dor de barriga. Quando levava a menina para o banheiro, a mãe sentiu uma leve picada e percebeu um escorpião. Foi quando viu que Bianca estava com duas picadas, uma na barriga e outra na mão", conta a prima da menina, a agente de saúde Natalice Pereira de Amorim, ao G1 Bahia.





Ao notar as picadas, logo a família levou Bianca ao Hospital Municipal Adelmário Pinheiro, em Tremedal. Lá, a criança foi atendida, mas o quadro não se estabilizou e a criança precisou ser transferida para Hospital de Base, em Vitória da Conquista (HB-VCA). Contudo, ela acabou não resistindo e morreu no dia seguinte, na quarta-feira (02/12).





"Bianca era filha única do casal. Era uma menina muito esperta para a idade dela. Os pais estão arrasados com a perda", lamentou Natalice.





O sepultamento de Bianca aconteceu na zona rural de Tremedal, ainda na quarta.