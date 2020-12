Governo da Bahia prevê compra de 100 'ultrafreezers' para armazenar vacinas

O governo da Bahia anunciou hoje a autorização da compra de 100 "ultrafreezers", equipamentos que podem chegar até -80ºC, para a vacina contra a covid-19.



O objetivo, segundo o secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, é criar as condições de armazenamento para os imunizantes da Pfizer e BioNtech, que precisa de temperatura de -70ºC, e da Moderna, que demanda -20ºC.



Em nota, Vilas-Boas explicou que será feito o registro de preço para aquisição dos ultracongeladores, que devem ser montados nas grandes cidades do Estado. Não foi estabelecido ainda o prazo para o início da instalação.