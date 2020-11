Homem é preso depois de esfaquear mulher no Distrito Federal

(foto: Fernando Lopes/CB/D.A Press) esfaqueada nos braços, pescoço e costas e encaminhada ao Hospital de Base pelo Corpo de Bombeiros. O autor das agressões, um homem de 33 anos, foi preso após confessar o crime. Uma briga envolvendo duas pessoas em situação de rua deixou uma mulher gravemente ferida no último sábado (14), no Setor Comercial Sul, em Brasília, mais conhecida como “Buraco do Rato”. A vítima foinos braços, pescoço e costas eao Hospital de Base pelo Corpo de Bombeiros. O autor das agressões, um homem de 33 anos, foi preso após confessar o crime.





17:08 - 21/11/2020 Com aplausos e pedido de justiça, corpo de João Alberto é sepultado banheiro de uma distribuidora quando ouviu a gritaria no lado de fora. Em depoimento aos policiais, ele informou que ao sair para ver o que estava acontecendo, avistou um homem com um facão na mão, com um corte grande na altura da orelha, e uma mulher caída no chão ensanguentada. De acordo com informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), uma testemunha relatou que no momento do ocorrido estava node uma distribuidora quando ouviu a gritaria no lado de fora. Em depoimento aos policiais, ele informou que ao sair para ver o que estava acontecendo, avistou um homem com um facão na mão, com um corte grande na altura da, e uma mulher caída no chão ensanguentada.





Segundo a testemunha, havia outro homem com um pedaço de madeira na mão, atirando pedras na mulher caída sem forças no asfalto. O socorro foi acionado para prestar atendimento à vítima.





Conforme consta no Boletim de Ocorrência da Polícia Civil, o acusado tentou negar o envolvimento com o crime, mas depois confessou ter esfaqueado a mulher. O suspeito alegou que a mulher o agrediu primeiro, “aparentemente sem motivos'', dando-lhe uma facada na altura da orelha. Ele conta que conseguiu tomar o facão dela e revidou as agressões.





Após narrar o ocorrido, foi dado voz de prisão ao acusado que responde por tentativa de homicídio. Ele está detido no Centro de Detenção Provisória, em prisão preventiva.