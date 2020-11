'Dia mais triste da história do Carrefour', diz rede de supermercados

Carrefour emitiu comunicado sobre assassinato brutal de homem negro por seguranças brancos (foto: Reprodução) Carrefour fez um comunicado em rede nacional, na noite desta sexta-feira (20/11), após a repercussão de um vídeo que mostra um homem negro sendo agredido por um segurança em uma loja de Porto Alegre até a morte. O cliente João Alberto Silveira Freitas morreu nesta quinta-feira à noite, mas o vídeo que mostra o momento começou a circular nesta manhã, mesmo dia que se celebra o Dia da Consciência Negra. "Este dia que deveria ser marcado pela conscientização da inclusão de negros e negras na sociedade, está sendo o mais triste da história do Carrefour. Palavras não expressarão nossa angústia com a brutalidade", anunciou a rede no comunicado. A redefez umem rede nacional, na noite desta sexta-feira (20/11), após ade um vídeo que mostra um homemsendo agredido por umem uma loja deaté a. O cliente João Alberto Silveira Freitas morreu nesta quinta-feira à noite, mas o vídeo que mostra o momento começou a circular nesta manhã, mesmo dia que se celebra o Dia da Consciência Negra. "Este dia que deveria ser marcado pela conscientização da inclusão de negros e negras na sociedade, está sendo o mais triste da história do Carrefour. Palavras não expressarão nossa angústia com a brutalidade", anunciou a rede no comunicado.









Mais cedo, a rede tinha anunciado, em nota, que tomaria as medidas cabíveis para responsabilizar os envolvidos no ato.





Nesta sexta-feira, vários lojas do Carrefour pelo país foram palcos de protestos contra a morte de João Alberto. Em São Paulo, uma loja chegou a ser apedrejada. Em Brasília, Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, unidades tiveram que fechar as portas para conter os manifestantes.





Entenda





João Alberto fazia compras no supermercado com a esposa quando gesticulou para uma fiscal de caixa. Ela, então, chamou a segurança, que o levou para o estacionamento, onde começaram as agressões.





As análises iniciais do Instituto Geral de Perícias do RS (IGP-RS) apontam asfixia como a provável causa da morte. Um laudo completo deve sair nos próximos dias.





Comunicado Carrefour





"Este dia que deveria ser marcado pela conscientização da inclusão de negros e negras na sociedade, está sendo o mais triste da história do Carrefour. Palavras não expressarão nossa angústia com a brutalidade. Daremos todo apoio à família de João Alberto Silveira Freitas e, em respeito a ele, nossa loja de Passo D'Areia fechou hoje e permanecerá fechada amanhã. Além disso, todo o resultado das vendas de hoje das lojas Carrefour hipermercados será doado para entidades ligadas à luta pela consciência negra. Amanhã, abriremos mais tarde para reforçamos o treinamento antirracista com todos os nossos funcionários e terceiros. Continuaremos com nossa transparência informando os próximos passos. Nada trará a vida de João Alberto de volta, mas estamos certos de que este momento de pesar se converterá em ações concretas que impedirão que tragédias como essa se repitam."