Funcionários são feitos reféns em assalto às Casas Bahia, no Distrito Federal

Homens armados renderam 14 funcionários das Casas Bahia em Taguatinga, no Distroto Federal, na manhã desta quarta-feira (18/11). A Polícia Militar cercou o local, prendeu ose liberou os reféns, que tinham sido trancados em um galpão do estabelecimento.

Segundo a, como a loja estava fechada no momento do crime, eles entraram pelos fundos e surpreenderam os funcionários. A PM prendeu um homem de 26 anos e apreendeu um adolescente de 16 que atuaram no assalto. Por isso, eles foramà Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) II em Taguatinga.