Açougueiro é morto a tiros em mercado de Valparaíso, em Goiás

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) de Valparaíso (GO), investiga o assassinato de Adriano Lustosa, 23 anos. O jovem foi morto a tiros, nesta segunda-feira (9/11), no açougue do supermercado em que trabalhava. Segundo informações preliminares, o autor do crime teria disparado cerca de sete vezes contra Adriano.









A Polícia Militar de Goiás foi a primeira a chegar no local. Os militares acionaram a PCGO que solicitaram perícia. O corpo de Adriano também está em análise para se confirmar quantos tiros atingiram o rapaz.





A polícia ainda apura os fatos e busca identificar o autor do crime para saber qual teria sido a motivação. "Ainda estamos em uma fase muito inicial das investigações, não podemos afirmar o que teria motivado o crime", afirmou Caroline.