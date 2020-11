Galinha vista passeando em shopping do DF tem seis mil seguidores no Instagram

(foto: Arquivo pessoal)

O passeio inusitado de três galináceos no Jk Shopping, em Ceilândia, na noite do último sábado (7/11), continua movimentado as redes sociais. O que muitos não sabem é que uma das protagonistas dessa história, a galinha Nugget, já é figura conhecida em Brasília e tem mais de 6 mil seguidores no Instagram. Lá, ela compartilha o dia a dia, curiosidades da espécie e ainda conversa de forma divertida com quem interage com ela.





Tutor da Nugget, o garçom Paulo Leite, 28 anos, contou ao Correio que criou a rede social para o animal de estimação para apenas guardar memórias dela. Com o passar das publicações, a galinha começou a ganhar inúmeros seguidores. Hoje, em menos de um ano, já são 6.693 apaixonados por ela. "Foi surpreendente. A ideia era só para guardar memórias, porque em seis meses a galinha atinge a idade adulta, passa muito rápido. Aos poucos o pessoal começou a responder e a se interessar. Isso é muito legal e recompensador", afirmou o dono da ave.





Apaixonado pela vida rural e música sertaneja, Paulo sempre gostou de animais. A esposa dele, a maquiadora Raquel Angel, 24, tinha medo de galinhas. Ele lembra que achou bobo o receio da companheira com os animais. Aos poucos, ele começou a perceber que a fobia era mais séria do que imaginava. Para ajudá-la a enfrentar o pânico, o garçom decidiu comprar um pintinho para que a mulher tivesse contato. “Ela não gostou muito da ideia no começo, mas aos poucos foi se apegando. Hoje, ela pega no colo, abraça. São bem grudadas”, contou Paulo.





Desde que adotou a Nugget, o casal chama atenção por onde passa. A galinha participa até de encontro de motos com os tutores. No último sábado (7/11), Paulo e Raquel foram até o boliche com alguns amigos, também donos de galináceos, e resolveram promover o encontro dos bichos no JK Shopping. Um vídeo feito por frequentadores do centro comercial viralizou na internet. “Adoramos essa repercussão. Quanto mais visibilidade para o mundo das galinhas, melhor”, afirmou o garçom.





Embora o vídeo tenha viralizado e muita gente se divertido com o inusitado da situação, Paulo ressaltou que a população precisa aceitar mais a adoção de animais de estimação diferentes, não apenas os tradicionais cachorro e gato. “Sempre que alguém vê nos pára e pergunta sobre ela. Mas sempre tem o preconceito também, muitas vezes velado. A pessoa chega falando que achou legal, mas pergunta se não era melhor ter um cachorro, por exemplo”, contou.





Ele destaca que a galinha é uma mistura do cachorro e do gato. “Tem a animação e companheirismo do cachorro e a independência do gato. Vem pro colo, assiste Netflix com a gente. É um animal perfeito. No início achei que ela não faria nada. Ia comer e ficar quieta, mas não. Com o tempo foi me surpreendendo”.





Homenagem ao Louro José





No Instagram da Nugget, há um espaço reservado para divulgar curiosidades sobre os galináceos. Agora, o quadro Você sabia tornou-se No bicococó dos famosos. O intuito é divulgar personagens aves conhecidos nas telinhas e contar suas particularidades. A novidade começou dando espaço ao Louro José, o papagaio do programa Mais Você, comandado por Ana Maria Braga.





Na última semana, o intérprete do Louro José, Tom Veiga, morreu em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A galinha prestou sua homenagem ao ídolo. “Para nós era importante fazer isso, porque ele representa as aves do Brasil e sempre tivemos uma admiração pelo Tom. Não poderia passar em branco”, declarou Paulo.