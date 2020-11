Advogado de Mari Ferrer diz que ela foi vitima do golpe 'boa noite, Cinderela'

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apuram o caso, que ganhou ampla repercussão e suscitou debates, sobretudo em torno do termo 'estupro culposo'.









absolveu André Aranha da acusação de estupro de vulnerável por falta de provas. A absolvição foi baseada na argumentação do Ministério Público, feitas nas alegações finais, de que não teria como provar o dolo das atitudes do empresário, sustentando que o exame toxicológico de Mariana não acusou nenhuma substância e as testemunhas não conseguiram afirmar, com certeza, que ela estaria drogada.



No julgamento, realizado em 8 setembro passado, o juiz Rudson Marques André Aranha da acusação de estupro de vulnerável por falta de provas. A absolvição foi baseada na argumentação do Ministério Público, feitas nas alegações finais, de que não teria comoo dolo das atitudes do empresário, sustentando que o exame toxicológico de Mariana não acusou nenhuma substância e as testemunhas não conseguiram afirmar, com certeza, que ela estaria drogada.

Em entrevista ao EM, o advogado Júlio Ferreira da Fonseca afirmou que a defesa já entrou com recurso no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Embora alegando que não poder entrar em detalhes, pelo fato de o processo correr em sigilo de justiça, ele afirmou que contesta frontalmente o argumento da falta de provas. Pelo contrário, diz que existe 'prova avalassadora' de que ocorreu o estupro de vulnerável.





“Em relação à estratégia da defesa, sobre aquilo que foi colocado no recurso especificamente, não posso entrar em detalhes. (Mas) a prova existente no processo é uma prova avassaladora, no sentido de que a Mariana foi estuprada em estado de vulnerabilidade. Ela não tinha consciência da situação. Ela foi drogada. Foi submetida ao 'boa noite Cinderela'. Isso está muito claro no processo”, afirmou Fonseca.



“Agora, cumpre ao Tribunal reapreciar isso”, completou o defensor.



'Boa noite, Cinderela' é um golpe no qual a vítima é dopada ao ingerir uma bebida alcoólica misturada com outra substância. O golpe é aplicado por pessoas mal-intencionadas com o intuito roubar ou abusar sexualmente da vítima. Ao ingerir a bebida misturada com a droga, a vitima tem sua atenção e memória afetadas, tornando-se submissa a outra pessoa.



Em entrevista ao Jornal O Estado de São Paulo, o advogado Claudio Gastão da Rosa Filho reafirma a tese da defesa, da falta de provas contra o empresário André Aranha. Ele também nega que Mariana Ferrer tenha sido drogada.



“O que se comprovou, ao longo das audiências, é que, em nenhum momento, as provas comprovaram o estupro”, disse o advogado. Ele também alega que: 'em depoimento ao juiz, Mariana disse que não se recordava desse mesmo estupro amplamente relatado nas mídias, porque tinha sido drogada. Os laudos toxicológicos, na verdade, não apontaram qualquer indício de droga no seu organismo'.

“Família destruída”

Mari Ferrer (foto: Redes Sociais/Reprodução) influenciadora digital vive uma série de traumas por causa da violência sexual que sofreu. "A Mariana hoje é uma moça que vegeta dentro de casa. Ela tem stress pós-traumático. Tem fobia social e também sofre de síndrome do pânico", relatou.



Júlio Ferreira da Fonseca afirmou que adigital vive uma série de traumas por causa da violência sexual que sofreu. "A Mariana hoje é uma moça que vegeta dentro de casa. Ela tem stress pós-traumático. Tem fobia social e também sofre de síndrome do pânico", relatou.

Segundo ele, o drama de Mariana se estende aos familiares. "A mãe dela também está com problemas em função de tudo isso. Ela tem uma irmã de 16 anos que está acompanhando toda situação e também se encontra em um quadro que começa a apresentar alterações psicológicas. Enfim, é uma família hoje que foi completamente destruída por uma situação horrorosa", avalia o advogado.



“Mas, estamos confiantes de que o Tribunal de Justiça vai reverter esta situação”, concluiu.