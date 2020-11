DF oferece R$ 10 mil por informações de assassino de jovem morta há 3 anos

(foto: Arquivo pessoal)

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal oferece recompensa de R$ 10 mil por informações que levem à solução do assassinato da jovem Talita Moreira de Souza, de 18 anos, morta em fevereiro de 2017. A medida foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (3/11) e visa recolher mais informações para elucidar o crime.









A técnica de enfermagem, Talita Souza, desapareceu logo depois de sair para o trabalho em um hospital na Asa Norte, às 6h, há mais de três anos. Como não voltou para casa depois do plantão, a família registrou queixa do desaparecimento.





Horas depois, o corpo foi encontrado pela polícia em um matagal perto da estrada que dá acesso ao acampamento Chico Mendes, em Samambaia. A jovem sequer chegou ao trabalho naquele dia e foi achada um saco na cabeça e um corte no pescoço. Ela estava sem os documentos e havia apenas uma nota de R$10 com ela. Um ex-namorado está entre os suspeitos do crime.





A pasta ainda oferece recompensa de R$ 5 mil, no prazo de uma ano, para quem fornecer informações que levem a Robson Felippe Leão de Souza. O suspeito, conhecido como "Robão", está foragido e é procurado pelo crime de homicídio qualificado. Contra ele, há um mandado de prisão preventiva em aberto.





As delegacias e o disque-denúncia 197 vão registrar as informações repassadas. O Sistema de Recompensas foi instituído em 2019 e tem como objetivo estimular a participação popular no compartilhamento de informações que possam levar à elucidação, localização e prisão de autores de crimes graves, como homicídios e lavagem de dinheiro, identificação e localização de bens, ou ainda de informações de crimes que estão sendo planejados. Os valores das recompensas variam de R$ 1 mil e R$ 50 mil reais.