Barragem de Mariana: indígenas fecham ferrovia da Vale em protesto no ES

A Estrada de Ferro Vitória a Minas está interditada por manifestantes (foto: WhatsApp/Reprodução)

O que diz a Vale

Indígenas dae dafecham, neste domingo (1º), um trecho da estrada de Ferro da Vale, em, no Norte do Espírito Santo (ES). Os manifestantes, que iniciaram o protesto na terça-feira (27), exigem compensação dos danos decorrentes do rompimento da Barragem de Fundação, em Mariana, na Região Central de Minas Gerais, em novembro de 2015.O trecho da ferrovia onde ocorre a o protesto corta a aldeia Córrego do Ouro. "Só vamos sair depois quando tivermos uma solução", afirma o cacique Toninho, da Aldeia Comboios.Ele explica que a água que abastece aldeias foi contaminada porque ela vem do Rio Doce e trouxe rejeitos de minério. Entre as reivindicações, está o pagamento das indenizações e do lucro-cessante às famílias cadastradas e a inserção de famílias ainda não cadastradas."Não tivemos nenhum posicionamento, não temos nenhum diálogo. Nós convocamos a Vale, mas ela transfere para a Renova, que nada soluciona", disse. O grupo pede pela intervenção da Vale, junto à Fundação Renova, na Samarco e na BHP Billiton.Em relação a inserção de famílias não-cadastradas, ele explica que Renova exige comprovante de residência além de excluir pessoas que atingiram a maior idade e formaram novas famílias dentro da própria aldeia "A Vale pede a comprovação que a familia seja mesmo da comunidade. Diz que fará a transferência para que o Governo decida a questão. Isso fere a autonomia das comunidades. Quem conhece de indígenas, são os indígenas", explicou.A Fundação Nacional do Índio (), a Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES), o Ministério Público Federal (MPF/ES), a Vale e comunidades participaram de uma reunião esta semana. Mas, de acordo com o cacique, a reunião não avançou nas negociações.De acordo com a assessoria de imprensa da Vale, o diálogo com as comunidades está sendo conduzido exclusivamente pela Fundação Renova, criada para gerir e executar os programas e as ações de reparação e indenização às pessoas afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão da Samarco. "A Vale, como acionista da Samarco, reforça o compromisso com a reparação, prestando o suporte necessário à Fundação Renova, observada a governança estabelecida no Termo de Transação de Ajustamento de Conduta, conforme pactuado com as instituições de estado, incluindo o MPF e a Defensoria Pública do Estado."