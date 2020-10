O que você faria com os R$ 52 milhões da Mega-Sena? Sorteio será neste sábado

A aposta mínima, de seis números, tem o custo de R$ 4,50 (foto: Leandro Couri/Em/D.A Press)

Acumulado em R$ 52 milhões, o prêmio da Mega-Sena desperta os sonhos dos brasileiros que movimentam as lotéricas de todo país ou que fazem apostas pela internet. E, neste sábado, às 20h, ocorre o sorteio da bolada pelo concurso nº 2.314. Os jogos podem ser feitos até as 19h. Haverá transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial da Caixa no YouTube.





probabilidade de marcar as seis dezenas com um jogo simples, de R$ 4,50, é de um em 50.063.860, mas tal estatística não desanima os apostadores. Há 30 anos, o motorista Valdir Gabriel, 55 anos, investe na loteria. Para este sorteio da Mega-Sena, ele fez duas apostas, em uma lotérica na Rodoviária do Plano Piloto.



"Fiz uma promessa a Santo Expedido. Se seu ganhar, vou ajudar o Lar dos Velhinhos e alguns orfanatos de Goiás. Além disso, quero comprar uma fazenda e colocar nela o nome do santo. Espero trabalhar como empresário. Tudo isso parece ser impossível, mas para Santo Expedito não é", garante.





A moradora do Jardim Ingá (GO), no Entorno, Leila Gomes, 35, faz uma fezinha de vez em quando e não perde a esperança de ser a sorteada. “Desejo pagar a minha casa, que está com três prestações atrasadas neste período de pandemia. Também quero proporcionar aos meus filhos uma vida melhor, garantindo boas escolas e lazer. Como nunca viajei, quero muito conhecer as praias da Bahia”, destaca.





Investimento



Sem ideia do que fazer com tanto dinheiro, o servidor público Ivandi Rabelo, 52, acredita que precisa pensar com cautela caso ganhe, para que o montante não acabe. “Jogo há mais de 15 anos e nunca ganhei. Só tive prejuízo até agora, mas não perco a fé. Se eu for sorteado, penso investir em alguma empresa e garantir emprego para as pessoas”, revela.





Morador de Brasília há 30 anos, o maranhense José Ribamar, 57, aposta na Mega-Sena raramente, apenas quando está acumulada e quando não tem fila na lotérica.



“Já ganhei a quadra da Mega do Dia dos Namorados. Rendeu R$ 751. Saí com uma mulher e gastei o dinheiro todinho. Tenho esperança de ganhar desta vez, mas sem ansiedade. Quero viajar e conhecer todos os estados do Brasil”, afirma o autônomo.





De acordo com a Caixa, parte do valor arrecadado com as apostas é repassada ao governo federal, que pode, então, realizar investimentos nas áreas de saúde, segurança, cultura e esporte, beneficiando toda a população.



Prêmio Bruto, Seguridade Social e Fundo Nacional da Cultura (FNC) possuem os percentuais de 43,35%, 17,32% e 2,92%, respectivamente.





Tente a sorte até as 19h



» Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Em semanas especiais, ocorrem três sorteios, às terças, às quintas e aos sábados.





» A aposta mínima, de seis números, tem o custo de R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.





» As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.