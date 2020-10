Sequestrados, mãe e filho são resgatados pelo Bope em Brasília

(foto: Divulgação/PM)

Na noite dessa sexta-feira (30/10), agentes da Polícia Militar resgataram uma mulher que gritava da janela do primeiro andar de um prédio no Setor Lucio Costa, em Brasília. A mulher alegava que o companheiro estava ameaçando a ela e ao filho de 2 anos com uma faca. Com a chegada dos policiais à entrada da casa, a mulher arrebentou a porta e fugiu do local.





07:40 - 31/10/2020 Na pandemia, Dia de Finados ganha em simbologia recusou a sair. Foi então que começaram as negociações para a rendição. O suspeito entrou no apartamento e reapareceu na entrada da casa segurando uma bala entre as mãos. Por isso, os agentes acionaram o Batalhão de Operações Especiais (Bope), que foi ao local junto com o Grupo de Intervenção Tática. O homem apareceu na porta com a criança nos braços, mas sea sair. Foi então que começaram as negociações para a. O suspeito entrou no apartamento e reapareceu na entrada da casa segurando uma bala entre as mãos. Por isso, os agentes acionaram o Batalhão de Operações Especiais (Bope), que foi aojunto com o Grupo de Intervenção Tática.





Depois de tentar convencer o homem a se entregar por mais de três horas, os policiais entraram no apartamento e o imobilizaram. O autor acabou preso. A criança foi resgatada sem ferimentos. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) e vai responder pelos crimes de constrangimento ilegal, ameaça, posse ilegal de arma de fogo (munição) e vias de fato.