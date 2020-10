Confira o resultado das seis loterias sorteadas nesta terça

Sorteios pagaram mais de R$ 19 milhões (foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta terça-feira (27), o sorteio dos concursos 2067 da Lotofácil, 5401 da Quina, 2121 da Lotomania, 2149 da Dupla Sena, 1555 da Timemania e o 374 do Dia de Sorte. Os sorteios aconteceram no Espaço Loterias CAIXA, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Veja as dezenas sorteadas:





Lotofácil no valor de R$ 3.000.000,00:





01 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25





Quina no valor de R$ 3.200.000,00:





07 - 18 - 32 - 52 - 71





Lotomania no valor de R$ 2.200.000,00:





00 - 02 - 14 - 20 - 23 - 24 - 37 - 38 - 43 - 49 - 54 - 71 - 75 - 76 - 80 - 87 - 90 - 93 - 94 - 98





Dupla Sena no valor de R$ 3.500.000,00:





1° sorteio: 06 - 08 - 22 - 25 - 37 - 47

2° sorteio: 12 - 13 - 34 - 35 - 36 - 41





Timemania no valor de R$ 7.500.000,00:





02 - 07 - 42 - 57 - 63 - 64 - 67





Time do Coração: América/RN





Dia de Sorte no valor de R$ 200.000,00:





03 - 08 - 09 - 20 - 21 - 23 - 27





Mês de Sorte: Março





Mega-Sena de R$ 45 milhões

Com o prêmio acumulado, a Caixa sorteia nesta quarta-feira (28) o concurso 2313 da Mega-Sena com o valor estimado em R$ 45 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h de amanhã. A aposta simples custa R$ 4,50.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.