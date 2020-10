Embaixadora das Filipinas é flagrada agredindo empregada

(foto: Arquivo Pessoal)

A embaixadora das Filipinas no Brasil, Marichu Mauro, foi flagrada agredindo uma empregada doméstica que trabalhava dentro da representação do país asiático, em Brasília. O caso aconteceu na residência oficial da embaixadora, que fica na mesma área do prédio principal da embaixada. Nas imagens é possível ver que Marichu agride a trabalhadora com beliscões, tapas e puxões de orelha.





segurança da embaixada. As imagens foram entregues à Justiça e devem servir como provas para as denúncias feitas por funcionários ao Ministério Público do Trabalho, que abriu inquérito para apurar o caso. A vítima, que também é de origem filipina, saiu do Brasil na última quarta-feira (21/10). O vídeo, exibido pelo programa Fantástico, da Rede Globo, no domingo (25/10), são do circuito de





Marichu Mauro está no cargo em Brasília desde abril de 2018 . Desde janeiro deste ano, ela também representa as Filipinas junto a Venezuela como embaixadora não residente. Ela também é embaixadora na Guiana, na Colômbia e no Suriname. Ela chegou a ser homenageada pelo então presidente Michel Temer, que recebeu suas credenciais diplomáticas. No início deste mês, ela recebeu uma condecoração do presidente Jair Bolsonaro. “Eu tenho certeza que qualquer um que tenha dado uma medalha ou qualquer honraria à ela não conhece quem ela é realmente”, disse uma das testemunhas.





O governo das Filipinas é constantemente denunciado por violações dos direitos humanos. Em julho deste ano, em entrevista ao Correio, Marichu defendeu o presidente Rodrigo Duterte, que era acusado por organismos internacionais de utilizar o poder para esmagar a oposição e instilar medo na sociedade.