Família de Kyara recebe R$ 6,6 milhões do Ministério da Saúde

Kyara Lis tem mais um motivo para comemorar. Nesta quarta-feira (21) foram depositados os R$ 6.659.018,86 pelo Ministério da Saúde para a compra do Zolgensma, avaliado em R$ 12 milhões. O medicamento vai auxiliar no tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME) de Kyara, bebê de 1 ano e dois meses.





No início do mês, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que o Ministério da Saúde completasse o valor que faltava após campanha de familiares arrecadar quase metade do valor do remédio, considerado o mais caro do mundo.





Para Kayra Rocha, mãe de Kyara Lis, o sentimento que fica é o de gratidão. “Agradecemos hoje a Deus pela vida da nossa filha, Kyara Lis, que nos faz vivenciar esta história de fé, amor, luta, coragem e gratidão. Mesmo diante de uma pandemia, onde várias pessoas morreram, a gente ganhou a vida da Kyara”, afirma. O medicamento irá impedir o avanço da doença e possibilitará uma qualidade de vida para Kyara.





A família já definiu o hospital que irá aplicar a medicação. De acordo com Kayra, a dose única do Zolgensma será aplicada no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. A previsão é para novembro. Na última segunda-feira (19/10), Kyara fez um exame para saber se ela está apta para receber o medicamento.





“Essa vitória é de todos que não mediram esforços para mudar a vida da Kyarinha, para sempre. Por meio das mensagens que recebemos, temos a certeza que esta alegria invade não só o nosso coração, mas de todos que lutaram e rezaram diariamente pela Kyara” pontua Kayra.