Secretário desmente ministro e reafirma que Brasil não comprará a CoronaVac

O secretário-executivo de Saúde, Élcio Franco, afirmou, em pronunciamento nesta quarta-feira (21), que o Ministério da Saúde não fez acordo com o governo de São Paulo para aquisição da CoronaVac, candidata à vacina contra a COVID-19 desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotech, em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo. "Não houve compromisso com o governador de São Paulo para aquisição de vacina". disse. Nessa mesma fala, o secretário confirmou a compra da vacina AstraZeca produzido em parceria com a Oxford.

Élcio fez o pronunciamento, depois de o presidente Jair Bolsonaro ter dito, nas redes sociais, que não compraria a CoronaVac . Também reforçou que nenhuma vacina será obrigatória e que as vacinas devem seguir as premissas de "segurança, eficácia, produção em escala e preço justo".

O governador de São Paulo João Doria, em um pronunciamento em Brasília, sem citar o presidente, respondeu reafirmando a importância da vacina. "Como pai desejo que meus filhos tomem a vacina, minha família tome a vacina, meus vizinhos e brasileiros tomem a vacina. A vacina que vai nos salvar. Não é a ideologia, a política, p processo eleitoral que salva", argumenta.