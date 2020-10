Mega-Sena acumulada em R$ 29 milhões terá sorteio nesta terça

Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumulado vai para R$ 29 milhões (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

No último sábado (17/10), a Caixa sorteou o concurso 2.309 da Mega-Sena, mas ninguém acertou as seis dezenas. Dessa forma, não foi dessa vez que surgiu um novo milionário. O sonho de ganhar a bolada em dinheiro continua. O prêmio está acumulado em R$ 29 milhões. Os números sorteados foram: 09 - 11 - 29 - 30 - 33 - 60









Vale lembrar que para fazer um jogo on-line na Mega-Sena é necessário fazer um cadastro, ser maior de idade e preencher o número do cartão de crédito.





Números mais e menos sorteados na Mega-Sena

Cada apostador tem sua própria forma de jogar, uns gostam de depositar sua sorte em superstição, outros em dados estatísticos. Ao longo de mais de 2300 concursos, algumas dezenas são “quentes” por ter saído mais vezes. Apostar nesses números pode ser um caminho para ganhar a fortuna.



Confira as dezenas que mais saíram nos sorteios:





Os números 53 e 10 foram sorteados 262 vezes cada um. Logo em seguida vem o 5 (254 vezes), 23 (254), 33 (253) e o 4 (251).





Do outro lado, os números menos sorteados na Mega-Sena são chamadas de números “frios”. Muitos jogadores gostam de apostar nesses números “mais esquecidos” seja por superstição ou por estratégia. Veja as dezenas que menos saíram nos sorteios:





O número 26 é o “mais azarado”, ele saiu em 191 sorteios. Em seguida vem o 55 com 196 aparições. O 21 e 22 apareceram 203 e 202 vezes, respectivamente. O 15 surgiu em 206 ocasiões e, por fim, o 3 veio 207 vezes.





É possível notar que os números mais e menos sorteados estão próximos um do outro. 53(mais) e 55 (menos); 21 e 22 (menos) perto do 23 (mais); 5 (mais) e 3 (menos).





A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e o tipo de jogo realizado. Para a aposta simples, com seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860. Para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003. Os dados estão no site da Caixa





*Com informações da Mega-Sena Online