Policial se recusa a usar máscara e agride funcionária de pousada; vídeo

(foto: Reprodução) aconteceu no último domingo (11/10) e foi registrado em vídeo. No estado, o uso de máscara em locais públicos e privados é obrigatório, com multa de R$ 100 em caso de descumprimento. Uma inspetora da Polícia Civil do Ceará agrediu uma funcionária de uma pousada, em Jericoacoara, que cobrava o uso de máscara no local. O casono último domingo (11/10) e foi registrado em vídeo. No estado, o uso de máscara em locais públicos e privados é obrigatório, com multa de R$ 100 em caso de descumprimento.













Ao G1 CE, a dona da pousada, Antônia Maria de Sousa, disse que acionou a Polícia Militar, mas que os agentes se recusaram a levar a agressora para a delegacia após saber que ela também era policial. “O policial militar me jogou no chão e me chutou dizendo que não era meu empregado. Ainda pegou meu celular e jogou dentro da viatura", detalhou.





Procurada pelo Correio Braziliense, a polícia se justificou dizendo "não ter vislumbrado situação de flagrante delito". A corporação também afirmou que a inspetora negou ter agredido a funcionária. "Não houve condução dos envolvidos à delegacia. Apenas o aparelho celular da dona da pousada foi apreendido e apresentado à autoridade policial na Delegacia Regional de Camocim", confirmou, em nota.





A Secretaria da Segurança Pública informou que a ocorrência está sendo apurada. Enquanto que a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) informou ter determinado a imediata apuração dos fatos na seara administrativa disciplinar.