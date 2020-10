Alpinista morre depois de ser atingido por pedra em Santa Catarina

(foto: Facebook/DIvulgação)

Um alpinista de 39 anos morreu, neste domingo (11/10), ao ser atingido por uma pedra na cabeça durante um rapel no cânion Espraiado, localizado na cidade de Urubici, em Santa Catarina. Um segundo alpinista, que acompanhava a vítima, sofreu ferimentos leves e passa bem, segundo a Polícia Militar do Estado (PMSC), que resgatou a dupla.





11:08 - 13/10/2020 Pasta da Justiça prorroga período de atuação da Força Nacional na Paraíba sinais vitais. O resgate durou cerca de seis horas devido à dificuldade de acesso ao local. Além disso, foram necessários um helicóptero águia e socorristas de rapel para realizar a retirada dos alpinistas. De acordo com a corporação, o acidente ocorreu após uma pedra deslizar do cânion, que tem aproximadamente 200 metros de altura, fazendo com que os dois ficassem presos no local. O empresário Lucas de Zorzi foi atingido diretamente, ficou inconsciente e morreu. Ele chegou a ser encaminhado para um hospital em Lages, cidade próxima, mas já chegou semvitais. O resgate durou cerca de seis horas devido à dificuldade de acesso ao local. Além disso, foram necessários um helicóptero águia e socorristas de rapel para realizar a retirada dos alpinistas.









Localizada no Vale do Rio Canoas, Urubici, é uma cidade que fica a 170 km de Florianópolis e é conhecida pelo ecoturismo.É também famosa pelas belezas naturais, estando incluída no Caminho das Neves e encontra-se no ponto mais alto habitado da região sul do país.





Luto

Zorzi era diretor da Mil Indústrias da Serra, de fabricação de máquinas para madeireiras. A empresa divulgou uma nota de pesar nas redes sociais. "Com profundo pesar, a empresa Mill Indústria de Serras Ltda comunica o falecimento de Lucas De Zorzi. O falecimento prematuro interrompe tragicamente uma trajetória marcada pelo espírito aventureiro, por vitórias e conquistas, deixando um grande legado de empreendedorismo e dedicação que servirão de exemplo para as futuras gerações.





Os colaboradores, colegas e amigos expressam comovidos as sinceras condolências pela perda tão dura e repentina e, em especial, a família agradece antecipadamente todas as manifestações de pesar e solidariedade", escreveu.





O Flybrothers, clube de wingsuit do qual Zorzi fazia parte, também divulgou uma nota de pesar pelo falecimento do amigo. "E com grande pesar que comunicamos a toda comunidade a perda do nosso grande irmão Lucas, um amigo incrível, pai e marido dedicado, que na qualidade de atleta estava entre os melhores do esporte! Você sempre estará em nossas mentes e nossos corações. Descanse em paz nosso querido irmão", disse.