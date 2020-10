'Bolso Bek': polícia apreende maconha com fotos do presidente Bolsonaro

Traficantes conseguiram fugir, mas polícia apreendeu drogas e armas deixadas por eles (foto: Reprodução/Jornal da Paraíba)

A Polícia Militar de João Pessoa fez uma apreensão, no mínimo, curiosa na última sexta-feira (9). Em uma operação realizada na comunidade Jardim Mangueira, no bairro de Mandacaru, os militares encontraram diversos saquinhos deque tinham como “rótulo” uma montagem do presidentefumando a droga. As porções estavam ao lado de outras com imagens do personagem Homer Simpson e de uma amigável folha de Cannabis sativa.