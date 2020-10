Bolsonaro posta vídeo andando de moto ao som de rock e comendo banana

(foto: Reprodução/Twitter )

Bolsonaro postou, na noite deste sábado (10), em suas redes sociais, um vídeo em que aparece andando de moto e cumprimentando apoiadores na orla do Guarujá (SP), onde foi passar o feriado prolongado.



- Guarujá/SP, 10/10/20. pic.twitter.com/0ZgPSAjDmV — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 10, 2020

O presidente Jairpostou, na noite deste sábado (10), em suas redes sociais, umem que aparece andando de moto e cumprimentando apoiadores na orla do Guarujá (SP), onde foi passar o feriado prolongado.





O vídeo começa com várias cenas do presidente andando de motocicleta pelas ruas da cidade, em uma edição sonorizada por rock'n'roll. Depois, ele surge abraçando e tirando fotos com apoiadores. Ele e grande parte do público, sem máscara.

Em uma das cenas, ele come uma banana enquanto conversa com os eleitores. Ao ser mencionada a pandemia de covid-19, que já fez mais de 150 mil vítimas no país, o presidente diz: "Eu não pedi para ninguém ficar em casa".





Mais cedo, Bolsonaro fez uma live ao lado de uma seguidora, transmitida da cidade paulista. Na transmissão, ele disse que a cloroquina, se tivesse sido usada largamente, teria evitado cerca de 30% dos óbitos pelo coronavírus no país. Não há nenhuma evidência científica que apoie tal afirmação.