Susto no Pantanal: helicóptero da Força Nacional cai durante ação contra incêndios

O Cenipa vai investigar as causas do acidente (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) helicóptero da Força Nacional caiu no Pantanal mato-grossense na tarde desta quinta-feira (8/10), enquanto combatia os incêndios da Operação Pantanal II, na mata perto da cidade de Poconé, a 104 km de Cuiabá. Três tripulantes ficaram feridos. Umda Força Nacional caiu no Pantanal mato-grossense na tarde desta quinta-feira (8/10), enquanto combatia os incêndios da OperaçãoII, na mata perto da cidade de Poconé, a 104 km de Cuiabá. Três tripulantes ficaram feridos.

A aeronave havia saído de Corumbá (MS) e estava na região de Poconé há duas semanas.

Socorro

Todos foram resgatados com vida e foram encaminhados em um helicóptero da Marinha do Brasil até Cuiabá pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) de Mato Grosso.

Uma equipe do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), deslocou até o local com equipe médica do Samu para prestar atendimento às vítimas. Uma delas teve uma fratura exposta na perna.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vai investigar as causas do acidente.