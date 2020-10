Segundo moradores, lobisomem de Ceilândia era, na verdade, um rottweiler

O 'lobisomem' da Ceilândia viralizou nas redes sociais (foto: Redes sociais/Reprodução)

lobisomem" de Ceilândia, O vídeo do suposto "" de Ceilândia, gravado na noite de 1º outubro , era, na verdade, um homem adestrando um cachorro rottweiler. De acordo com morador da região, o adestrador costuma treinar o cão no local.









Edson de Oliveira, 38, concorda com Maria. “Esse vídeo foi uma brincadeira que acabou viralizando”, afirma o também morador da QNO 19. “Sabemos desse adestrador de rottweiler que gosta de treinar o cachorro à noite para estar em um ambiente mais vazio. Porém, como estava muito escuro, não conseguimos identificá-lo no vídeo”, completa.





Já a moradora Francinete Franklin, 60, afirma que nem chegou a ver o vídeo. “Tenho medo dessas coisas, Deus me livre”, diz. Ela considera que o vídeo foi uma pegadinha. “Era um homem com um cachorro, não tem como ser outra coisa”, completa.





No entanto, nenhum dos moradores do local soube informar quem seria o misterioso adestrador de rottweiler por trás do “lobisomem”.





O local onde o vídeo foi gravado é um descampado ao lado da construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ceilândia.

Local onde o vídeo foi gravado (foto: Samara Schwingel/CB)

Relembre o caso

Na noite da última quinta-feira (1º/10), uma série de vídeos sobre o "lobisomem" viralizaram nas redes sociais. Os vídeos não têm informações detalhadas, mas dizem que as aparições aconteceram na QNO 19, na Expansão do Setor O, e no P Norte.





As imagens são de baixa qualidade, mas em um dos vídeos, que dura 44 segundos, é possível ver uma criatura avançar alguns metros sobre “quatro patas”. Logo depois, ele se levanta e corre por uma calçada. Ao fundo, também é possível ouvir o latido e o uivo de cachorros.





Cidade dos lobisomens





Histórias de lobisomem em Ceilândia não são novas. De vez em quando, surgem fotos ou vídeos sugerindo que a criatura passou pela cidade. Em 2015, uma imagem com um suposto lobisomem também viralizou nas redes sociais.





Na época, a foto da criatura, também em baixa qualidade, era acompanhada de um alerta: “Atenção, pessoal! Tomem cuidado, pois nesta semana uma moradora de Brasília tirou a foto de um animal. Não se sabe se é um lobisomem, mas autoridades pedem que vocês da capital não saiam à rua durante a noite. É sério, não estou de brincadeira”





No entanto, é importante destacar que esse lobisomem de Ceilândia, muito provavelmente, estava em turnê, já que também teria sido visto na cidade de Taubaté e Barra Bonita, no interior paulista.