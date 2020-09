COVID-19: taxa de transmissão brasileira volta ao nível de descontrole

A taxa de transmissão (Rt) da COVID-19 no Brasil subiu esta semana e voltou aos patamares deda doença. Na nova avaliação do Imperial College de Londres, o índice é de 1, ou seja, está no limiar dos níveis de descontrole. Isso significa que cada infectado transmite a doença para mais umaNa avaliação anterior, o país registrou a menor marca desde ada pandemia, com Rt em 0,94, mas não conseguiu manter a queda. Índices de 1 para cima indicam descontrole da transmissão e, com isso, o Brasil volta ao rol de nações com a doença sendoativa.