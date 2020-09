Saúde notifica 43.773 casos de covid-19 em 24h; total é de 4.041.638

O Brasil registrou, nas últimas 24h, 834 mortes e 43.773 casos de covid-19, informou nesta quinta-feira, 3, o Ministério da Saúde. Com isso, o total de óbitos chegou a 124.614 e o de contaminações ultrapassou a marca de 4 milhões - são exatamente 4.041.638.



De acordo com o boletim da Saúde, 3.247.610 pessoas se recuperaram da doença e 669.414 estão em acompanhamento. Essas duas estimativas são sujeitas a mudanças.



O Brasil é o segundo país do mundo mais afetado pelo novo coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), o território americano tem 6.087.403 casos e 185.092 mortes.