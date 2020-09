Confira o que abre o que fecha no 7 de Setembro

Na próxima segunda-feira, 7 de setembro, é comemorada a independência do Brasil. O feriado prolongado ocorre em meio à pandemia do coronavírus e a aglomeração em praias que ocorreu na semana passada se tornou um motivo de preocupação para o governo do Estado de São Paulo.



Alguns serviços ficarão fechados em todo o Brasil, como os bancos e os Correios. A seguir, confira o que abre e não funciona durante o 7 de Setembro:



Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais.



Correios

As agências dos Correios estarão fechadas e abrem somente na terça-feira (8).



Detran

Os postos em São Paulo não vão funcionar no feriado. Na terça-feira (8), o funcionamento volta ao horário habitual de cada unidade.



Parques

Os parques municipais de São Paulo estarão fechados nos fins de semana e feriados, de acordo com o decreto nº 59.712, emitido no mês passado. Confira aqui quais parques estaduais abrem no feriado.



Poupatempo

Os postos não vão funcionar no feriado. Na terça-feira (8), o funcionamento volta ao horário habitual de cada unidade. Porém, os serviços são oferecidos mediante agendamento de data e horário, e com apenas 30% da capacidade de cada posto.



SPTrans

A circulação dos ônibus da capital no feriado da Independência será de 49% da frota operacional em relação aos dias úteis. O atendimento será normal nos postos de venda em terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes (das 6h às 22h). Já as lojas Augusta, Metrô Jabaquara e Santana estarão fechadas, bem como o Posto Central da SPTrans



Supermercados

Funcionam normalmente, assim como os sacolões.