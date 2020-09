Sargento do Exército estava rendida no momento em que foi baleada

Bruna Carla Borralho Cavalcanti, de 27 anos, sargento do Exército Brasileiro (foto: Facebook / Reprodução) DHBF) que a sargento do Exército Brasileiro, Bruna Carla Borralho Cavalcanti, de 27 anos, estava rendida quando foi baleada no último domingo (30) em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A militar foi abordada após o carro dela estragar em um local pouco movimentado. Testemunhas revelaram à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense () que aBrasileiro, Bruna Carla Borralho Cavalcanti, de 27 anos, estavaquando foi baleada no último domingo (30) em, no Rio de Janeiro. A militar foi abordada após o carro dela estragar em um local pouco movimentado.





Os sobrinhos da sargento, de 3, 5 e 12 anos, presenciaram o crime. As informações foram divulgadas pelo jornal Extra.





Abordagem





Ainda de acordo com a polícia, Bruna voltava da praia com o marido, a irmã e os três sobrinhos quando o carro - um Cruze prata - em que estavam enguiçou, na Avenida Presidente Kennedy, e o assaltante a abordou. Apenas um homem, que estava com capuz no rosto, teria participado da ação.





A militar estava desarmada quando ele atirou em sua direção. O assaltante, porém, não levou o celular nem a carteira da vítima, somente o veículo.





Agressão





Além disso, de acordo com o Extra, a polícia soube que a militar e o marido tinham brigado três semanas antes da data do crime. Na ocasião, Bruna registrou uma ocorrência por agressão – ela teria sido arranhada pelo companheiro.





Mesmo após as discussões, o casal se reconciliou.

