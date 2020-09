Polícia e Ministério Público cumprem mandados de prisão contra milicianos no Rio

A Polícia Civil e o Ministério Público do Estado (MP-RJ) realizam na manhã desta quarta-feira, 2, a terceira etapa da operação Intocáveis, contras suspeitos de integrar uma milícia que comanda a região de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio. A ação ocorre em endereços nos bairros de Curicica, Recreio, Itanhangá e Jacarepaguá, além de Rio das Pedras.



A operação tenta cumprir três dos seis mandados de prisão expedidos na primeira etapa da Intocáveis. Além disso, há 14 mandados de busca e apreensão. Segundo o MP-RJ, o grupo é comandado por Marcus Vinicius Reis dos Santos, o Fininho, que foi denunciado na primeira fase da operação e já está preso. Apesar disso, mesmo da cadeia, Fininho continuaria dando ordens aos integrantes da milícia. Ele é considerado braço direito de Maurício Silva da Costa, o Maurição, um dos chefes da milícia e também denunciado na primeira etapa da operação.



Ainda de acordo com os investigadores, o grupo teria arrecadado pelo menos R$ 5,7 milhões através da exploração de diversas atividades criminosas, como extorsões, grilagem e agiotagem. Os valores eram lavados mediante a aquisição de imóveis e constituição de empresas em nome de laranjas. Durante o período em que esteve foragido, após a deflagração da Operação Intocáveis, Fininho também se valeu das contas bancárias de integrantes da organização criminosa para guardar e movimentar valores, segundo a investigação.