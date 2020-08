Governo bloqueia verbas de combate ao desmatamento e às queimadas na Amazônia

Governo Bolsonaro informou que operações de combate serão interrompidas a partir de segunda-feira (foto: CARL DE SOUZA / AFP) bloqueio de verbas ameaça a Amazônia e o Pantanal. Em meio a desmatamento e queimadas recordes este ano nos dois biomas, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) informou, nesta quinta-feira (28/8), que todas as operações de combate às catástrofes ambientais no país serão interrompidas a partir de segunda-feira. deameaça ae o. Em meio arecordes este ano nos dois biomas, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) informou, nesta quinta-feira (28/8), que todas as operações de combate às catástrofes ambientais no país serãoa partir de segunda-feira.





A justificativa é o bloqueio de recursos realizado nesta sexta-feira pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF), da ordem de R$ 20,9 milhões em verbas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e R$ 39,8 milhões do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).









Bloqueio e desmobilização





As operações que serão afetadas pelo bloqueio de verbas compreendem, no âmbito do combate às queimadas no Ibama, desmobilização de 1.346 brigadistas, 86 caminhonetes, 10 caminhões e quatro helicópteros. Nas atividades ao combate ao desmatamento ilegal, o bloqueio vai desmobilizar 77 fiscais, 48 viaturas e dois helicópteros.









Corte de mais R$ 60 milhões se soma a outros R$ 120 milhões já previstos para a área em 2021 (foto: CARL DE SOUZA / AFP) Repercussão do bloqueio No âmbito do ICMBio, nas operações de combate ao desmatamento ilegal serão desmobilizados 324 fiscais, além de 459 brigadistas e 10 aeronaves Air Tractor que atuam no combate às queimadas, por conta do bloqueio de recursos.





O bloqueio começa a ter repercussão negativa entre ambientalistas. Mas não parar por aí. Após as críticas de investidores internacionais, fundos de investimentos, países e grandes empresas sobre a condução da política ambiental do país, a medida, por bloqueio de recursos, certamente será recebida de forma bastante negativa pelo mundo.





Para Mariana Mota, coordenadora de Políticas Públicas do Greenpeace, “mais uma vez, o governo Bolsonaro faz um convite ao crime”. “Haveria recursos financeiros ao Ibama e ICMBio se houvesse interesse em salvar a Amazônia e o Pantanal, mas não há. O governo trabalha para que o crime se sinta à vontade em sua ilegalidade e dolosamente enfraquece a autonomia e estrutura dos órgãos que teriam a real capacidade de reprimir ilícitos ambientais. Nesse momento, em que nossos biomas pedem socorro, há recursos bloqueados do Fundo Amazônia, Fundo Clima e recursos direcionados ao teatro montado com as operações militares no Conselho da Amazônia”, disse.