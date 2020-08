Laudo confirma que choque que matou adolescente foi causado pelo carregador

João Vitor Domat Remus, de 13 anos, morreu, em 6 de agosto deste ano (foto: Arquivo Pessoal) morte do adolescente João Vitor Domat Remus, 13 anos, foi, de fato, provocada por choque elétrico decorrente do carregador de celular. A Ordem dos Advogados do Brasil no DF (OAB-DF) teve acesso ao primeiro laudo, comprovando a causa. Análises confirmaram que ado adolescente João Vitor Domat Remus, 13 anos, foi, de fato, provocada pordecorrente dode celular. A Ordem dos Advogados do Brasil no DF (OAB-DF) teve acesso ao primeiro laudo, comprovando a causa.

O choque aconteceu na noite de 28 de julho, em Palmas, capital do Tocantins, onde a família estava morando. Ele havia pedido para usar o carregador da irmã, e acabou levando um choque ao encostar no plug macho de um aparelho que quebrou, dentro de uma extensão, com poucos dias de uso.

O adolescente ainda foi levado para o Hospital Geral de Palmas (HGP), onde a equipe médica conseguiu reanimá-lo. Mas, após 10 dias internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ele não resistiu. João Vitor morreu, em 6 de agosto, e foi sepultado dois dias depois.



O caso motivou a OAB-DF a iniciar a campanha "Crianças e eletrônicos: perigo à vista", com o objetivo de conscientizar pais e responsáveis alertando para importantes cuidados na hora de comprar eletrônicos. Além de verificar se os aparelhos são aprovados pelos órgãos fiscalizadores, é imprescindível supervisionar o uso de celulares, carregadores, videogames e eletrônicos em geral.





A ordem fará uma palestra em parceria com o especialista Alexandre Garcia Barbosa, Diretor do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), médico pediatra da Secretaria de Saúde do DF e médico do Resgate Aeromédico do Corpo de Bombeiros Militar do DF (Helicóptero), dando as devidas informações de segurança. A apresentação será feita no canal do YouTube da OAB-DF, em 9 de setembro, às 19h.