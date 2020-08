Com mais de 117 mil óbitos, País contabiliza média diária de 950 mortes por covid

O Brasil registrou nesta quarta-feira, 26, 1.090 mortes e 47.828 novas infecções de coronavírus, segundo dados do levantamento realizado pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL com as secretarias estaduais de Saúde. Com isso, a média móvel de novas mortes no País nos últimos 7 dias foi de 950 óbitos.



Segundo o Ministério da Saúde, 2.908.848 pessoas já se recuperaram do coronavírus em todo o País. No total, 117.756 vidas já foram perdidas por causa da covid-19.



Sobre os infectados, já são 3.722.004 brasileiros com o novo coronavírus desde o começo da pandemia, 47.828 desses confirmados no último dia. A média móvel de casos foi de 41.420 por dia, registrados nas últimas duas semanas.



Epicentro da doença no País, São Paulo concentra o maior número total de casos e óbitos por covid-19. Nesta quarta-feira, 26, o Estado contabilizava 29.194 mortes e 776.135 casos confirmados.



O Rio de Janeiro é o segundo Estado com mais vítimas fatais (15.700). Em terceiro vem o Ceará (8.362). Na sequência estão: Pernambuco (7.460), Pará (6.102), Bahia (5.116), Minas Gerais (4.223), Amazonas (3.600), Maranhão (3.390) e Paraíba (2.371).



No ranking mundial, o Brasil é o segundo país com mais casos e mais mortes por covid-19, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que somam 5.812.700 contaminações, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. O terceiro país com mais infectados é a Índia, com 3.669.995 casos.



Enquanto o Brasil atinge 3,7 milhões de casos e mais de 117 mil mortes pelo novo coronavírus, o Ministério da Saúde completa três meses sem ministro.



Consórcio de veículos de imprensa



O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia. E se manteve mesmo após a manutenção dos registros governamentais.



O Ministério da Saúde informou, no início da noite, que o Brasil contabilizou 1.085 óbitos e mais 47.161 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Com isso, segundo a Pasta, no total são 117.665 e 3.717.156 casos confirmados pelo coronavírus. O número é diferente do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.