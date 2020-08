Deputada Flordelis é a mentora do homicídio do marido, pastor Anderson, diz MP

(foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Com apoio da Polícia Civil e do Ministério Público do Distrito Federal, uma operação cumpre 11 mandados de prisão e de busca e apreensão contra denunciados pela morte do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal Flordelis (PSD-RJ). Segundo as investigações, a parlamentar é a mentora do crime.













A cantora não é alvo de mandado de prisão por deter imunidade parlamentar, por estar em exercício de mandato. Nestes casos, a Constituição veda a prisão cautelar que não seja a prisão em flagrante delito. O MP pediu à Justiça o afastamento do cargo público, entre outras medidas cautelares como o comparecimento mensal de Flordelis ao juízo.





Os mandados de busca e apreensão são cumpridos em endereços ligados aos réus em Niterói (RJ), São Gonçalo (SP), Rio de Janeiro e Brasília. As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Niterói.





São alvos dos mandados de prisão preventiva Marzy Teixeira da Silva, Simone dos Santos Rodrigues, André Luiz de Oliveira, Carlos Ubiraci Francisco da Silva, Flávio dos Santos Rodrigues, Adriano dos Santos Rodrigues, Andrea Santos Maia e Marcos Siqueira Costa.





Em Brasília, foram cumpridos mandados de busca e apreensão no apartamento funcional da deputada e houve prisão da filha Rayane dos Santos Oliveira, alvo de mandado de prisão.





A morte de Anderson do Carmo













"Segundo a denúncia, o executor Flávio tinha o objetivo de livrar ele próprio e Flordelis da responsabilização do crime. Flordelis também tinha o objetivo de vingar-se de dois de seus filhos "afetivos” que não teriam aceitado as ordens de calar ou faltar a verdade durante os depoimentos", diz o MP.





Os réus responderão também por associação criminosa. A reportagem tenta contato com a defesa da parlamentar.