Arma encontrada no quarto do filho de Flordelis foi usada na morte do pastor; diz polícia

A Polícia Civil encontrou uma pistola 9mm no quarto de Flávio dos Santos Rodrigues, de 38 anos, filho da deputada Flordelis dos Santos. A arma pode ser a que foi usada no assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da parlamentar, uma vez que a primeira perícia constatou que ela foi usada na noite do crime. De acordo com informações da Polícia Civil, um segunda perícia no Instituto de Criminalística Carlos Eboli será feira nesta quarta-feira, 19, para confirmar a utilização da pistola.









"Encontramos uma pistola 9 milímetros no quarto ocupado pelo Flávio na casa. Coletamos o padrão balístico da arma e já há uma primeira indicação de que é a arma do crime", disse a delegada Barbara Lomba, titular da DH Niterói. Ainda de acordo com informações da polícia, as munições recolhidas no local do crime foram comparadas com as munições da arma apreendida no quarto de Flávio .





A possibilidade de latrocínio, roubo seguido de morte, já foi descartada pela polícia. A polícia apura se a motivação do crime seria uma relação extraconjugal de Anderson. De acordo com as investigações, Flávio e um outro filho adotado por pela deputada federal e pastora evangélica Flordelis e pelo pastor podem ter sido os executores do assassinato dele ocorrido na madrugada de domingo, 16.





Lucas dos Santos, de 18 anos, teria confessado que matou o pai a mando do irmão, Flávio Rodrigues de Souza, de 38 anos, filho biológico de Flordelis. Os dois foram presos na segunda-feira, 17. Em depoimento, Lucas se contradisse e, segundo policiais, ele teria decidido confessar o crime e acusar o irmão depois que a polícia mostrou imagens de câmeras de segurança em que ele aparece na cena do crime. Ainda de acordo com a polícia, transtornado, o filho mais novo incriminou Flávio e contou detalhes que estão ajudando nas investigações do crime.

Anderson e Flordelis voltavam de uma confraternização e teriam sido seguidos até a casa deles. Segundo a deputada contou à polícia, depois que chegaram em casa, o marido voltou à garagem porque teria esquecido algo dentro do carro. Nesse momento, a família ouviu o som dos disparos e desceu correndo. Souza chegou a ser levado ao Hospital Niterói D’Or, onde morreu. Os atiradores fugiram sem levar nada.

Testemunhas disseram que três homens encapuzados fizeram disparos. O cachorro da família teria sido dopado para não alertar sobre a presença de desconhecidos. Imagens de câmeras de segurança da rua onde fica a casa do casal foram requisitadas e estão sendo analisadas pela polícia. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo.