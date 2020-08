Após relatos de estupro, Instagram de Mari Ferrer é retirado do ar

AM

Apontando erros na investigação e pedindo justiça, Mari foi acolhida pelos internautas que juntos a ela começaram a cobrar por respostas (foto: Instagram/Reprodução) estuprada em um famoso beach club de Florianópolis, Santa Catarina, a vida da modelo Mariana Ferrer mudou completamente. A jovem, que tinha 21 anos na época do crime, começou a utilizar as redes sociais para contar sobre os acontecimentos. Apontando erros na investigação e pedindo justiça, Mari foi acolhida pelos internautas que juntos à ela começaram a cobrar por respostas. Apesar disso, através de uma medida judicial acatada na última terça-feira (18), a modelo teve o Instagram apagado. Após serem um famoso beach club de, Santa Catarina, a vida da modelomudou completamente. A jovem, que tinha 21 anos na época do crime, começou a utilizar as redes sociais para contar sobre os acontecimentos. Apontando erros na investigação e pedindo justiça, Mari foi acolhida pelos internautas que juntos à ela começaram a cobrar por respostas. Apesar disso, através de uma medida judicial acatada na última terça-feira (18), a modelo teve oapagado.

“Não basta ser vítima de violência contra mulher, o homem que foi indiciado e denunciado pelas autoridades por estupro de vulnerável entrou na Justiça para remover minha conta do Instagram e silenciar a única voz que tenho para lutar por justiça”, escreveu Mari via Twitter.





O nome da jovem acabou sendo um dos mais comentados na tarde desta quarta-feira (19) na rede social. A hashtag #JUSTIÇAPORMARIFERRER é utilizada pelos seguidores da jovem para mostrar indignação. Relembrando os relatos da modelo, internautas pedem para o cancelamento da liminar que retirou o perfil de Mariana do ar.

Entenda

O caso ocorreu em dezembro de 2018 e ganhou atenção a partir da divulgação de Mariana, sem esperanças com o sistema judiciário para punir seu agressor devido à sua posição na sociedade.



A modelo usava seu perfil no Instagram para fazer denúncias. “15 de dezembro de 2018, Florianópolis, Santa Catarina. Não é nada fácil ter que vir aqui relatar isso. Minha virgindade foi roubada de mim junto com meus sonhos. Fui dopada e estuprada por um estranho em um beach club dito seguro e bem conceituado da cidade”, relatou ela na época.





O acusado André Aranha, 43 anos, é filho do advogado que representou a TV Globo, Luiz de Camargo Aranha, e já foi fotografado ao lado de Gabriel Jesus, Ronaldo Nazário e Roberto Marinho Neto.



Ele foi indiciado pela Polícia Civil em 2019 por estupro de vulnerável e o processo segue em andamento. Os exames provaram que houve conjunção carnal, ou seja, introdução completa ou incompleta do pênis na vagina, ruptura do hímen de Mariana e ainda identificaram sêmen dele em sua calcinha – apesar de André ter afirmado que nunca teve contato físico com ela.



Veja alguns comentários:









Podem apagar o Instagram da Mari Ferrer, mas jamais apagaram o ESTUPRO que ela sofreu no CAFE DE LA MUSIQUE enquanto estava dopada e pelo empresário ANDRÉ DE CAMARGO ARANHA... ESSE LIXO HUMANO! %u2014 gabrielle (@gabriellemrqs) August 19, 2020

LUTA É DE TODA NÓS MULHERES!!!!

Justiça pela Mille

Justiça pela menina de 10 anos

Justiça pela Mari Ferrer

Justiça por todas as outras mulheres que não tiveram repercussão em seus casos , mas que se tornaram parte das estatísticas!

Justiça pelas mulheres que passaram por + pic.twitter.com/RKIo8WtwwP %u2014 #JUSTICAPORMARIFERRER (@Bebedabilliee) August 19, 2020

este é ANDRÉ DE CAMARGO ARANHA

mais conhecido como >ESTUPRADOR< o monstro que além de abusar da mari ferrer também está conseguindo silencia-lá na sua busca por justiça. AJUDE. ela não pode falar sobre o que vc fez? eu falo. ESTUPRADOR ESTUPRADOR ESTUPRADOR #justicapormaribferrer pic.twitter.com/zlBlT1A2wC %u2014 kel (@kellzao) August 19, 2020

SE ELES QUEREM CALAR E DERRUBAR MARI FERRER, VÃO TER QUE DERRUBAR TODAS NÓS JUNTAS, POIS ESTAMOS UNIDAS POR ELA E CONTRA O ESTUPRO #justicapormaribferrer pic.twitter.com/DPsVZkUCAG %u2014 beatriz (@beasimilx) August 19, 2020



