Estado do Rio registra mais 4 mortes por covid-19 e 372 novos casos da doença

O Estado do Rio de Janeiro registrou 4 mortes por covid-19 e 372 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na noite desta segunda-feira, 17, pela Secretaria Estadual de Saúde. Até agora, 14.566 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que soma 194.651 casos. Mais 1.101 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 175.355 pacientes se curaram.



Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (8.830), São Gonçalo (616), Duque de Caxias (606), Nova Iguaçu (475), São João de Meriti (348), Niterói (330), Campos dos Goytacazes (262), Belford Roxo (233), Itaboraí (182) e Magé (174).



Os dez municípios com maior número de casos são o Rio de Janeiro (80.899), Niterói (9.973), São Gonçalo (9.944), Duque de Caxias (6.778), Macaé (6.480), Nova Iguaçu (4.722), Volta Redonda (4.620), Belford Roxo (4.498), Angra dos Reis (4.287) e Campos dos Goytacazes (3.785).