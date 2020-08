Desembargador volta a sair sem máscara e a ironizar guardas: 'Poluem a praia'

"Uma coisa que eu ignoro são essas viaturas da guarda, esses meninos aí pra cima e pra baixo. Não dou a menor bola pra eles. Não os vi, não sei, é um desprazer vê-los na praia estragando, poluindo", disse o desembargador.





As imagens foram feitas por uma moradora que pediu anonimato e mostram o desembargador caminhando pela faixa de areia da praia, com a máscara no pescoço, enquanto falava ao telefone. O desembargador não negou e nem confirmou as informações.





A moradora ainda descreveu que a cena durou cerca de vinte minutos. "Se ela tem a prova de qualquer coisa que ela tenha contra mim, ponha por escrito, identifica e tudo o mais. Ela devia casar em vez de ficar aporrinhando a vida dos outros, né?", ainda cutucou Eduardo Siqueira.