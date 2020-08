Guedes: Brasil tem menos mortes por mil habitantes que outros países avançados

Enquanto o Brasil se aproxima da marca de 100 mil mortes em decorrência da pandemia de covid-19, o ministro da Economia, Paulo Guedes, argumentou o que o País tem menos mortes por mil habitantes que outros países avançados, como os Estados Unidos e os países europeus. Ele voltou a dizer que o Brasil vai surpreender o mundo após a pandemia.



"As instituições internacionais previram uma queda de 10% do PIB brasileiro, mas estamos conseguindo salvar vidas e preservar empregos. Vamos atravessar as duas ondas e vamos nos recuperar com maior velocidade", afirmou, em audiência pública na Comissão Mista Temporária da Reforma Tributária.



Guedes citou dados da arrecadação, do consumo de energia e do mercado de trabalho para dizer que a recuperação da economia está vindo com relativa força. "Todas as indicações são de que Brasil está se recuperando com um gráfico na forma de V da Nike", repetiu. "Temos de confiar mais em nós e parar de atacar o País. Lutar em cima de cadáveres não vai dar voto para ninguém", concluiu.